У четвер, 25 серпня о 14.00 год. біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві відбудеться акція на честь 20-ої річниці відродження білоруської державності. Під час драматичного засідання Верховної Ради Білорусі 12 скликання 24-25 серпня 1991 року, опозиції БНФ, яка нараховувала лише близько 10% депутатів парламенту, вдалося примусити номенклатурну більшість надати Декларації про державний суверенітет Білорусі статус конституційного закону. Перемога відбулася дякуючи мужності сотень тисяч білорусів, які на майданах вимагали НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

З 25 серпня 1991 року після сторічних визвольних змагань, після 73 років від проголошення Білоруської Народної Республіки, почалася розбудова держави і визнання незалежності Білорусі світом.

Сьогодні, на жаль, у Білорусі цей ювілей, як і інші дати, що пов’язані з національною історією, відзначатися не будуть. Бо з 1996 року в Білорусі встановився диктаторський режим, котрий зараз намагається увести закон про заборону зібрання на майдані більше трьох білорусів, - зазначають організатори. Тому білоруські національні сили будуть відзначати цей ювілей самі.

Це відзначення буде виявом солідарності з Миколою Статкевичем, Дмитром Усом, Андрієм Санніковим, Олесем Біляцьким, Дмитром Дашкевичем, Микитою Лиховидом, Федором Мірзояновим та багатьма білоруськими політв’язнями, а також з білорусами, які борються за незалежну і демократичну Білорусь.

Організатори запрошують представників українських політичних партій, громадських організацій та громадян взяти участь в заході 25 серпня біля памятника Шевченку на відзначення Незалежності Білорусі.

За нашу і вашу свободу!

Жыве Беларусь!

Слава Україні!