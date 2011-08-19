Тимошенко не хоче, щоб її медичну карту читали Янукович і Хорошковський

«Батьківщина» вимагає від влади допустити до лідера партії, екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО того лікаря, якому вона довіряє.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії політради партії «Батьківщина».

«Починаючи з 17 серпня, захист безперервно звертається до так званого судді КІРЄЄВА з вимогою про термінове медичне обстеження Юлії ТИМОШЕНКО лікарем, який її лікує протягом останніх десяти років. Лікар мав би оглянути Юлію Володимирівну та здійснити забір крові на аналіз для з’ясування причин різкого погіршення здоров’я пацієнта із симптомами, невластивими їй раніше», - підкреслили в «Батьківщині».

Однак, зазначається в заяві, всупереч Конституції, законам, нормам Кримінально-процесуального кодексу, Р.КІРЄЄВ не надав дозволу на обстеження Ю.ТИМОШЕНКО лікарем та медичною сестрою, яким вона довіряє.

«Натомість до Юлії ТИМОШЕНКО направлені працівники МОЗ на чолі із заступником міністра, делеговані та залежні від режиму ЯНУКОВИЧА, який неприховано прагне знищити нашого лідера», - заявили в партії.

При цьому автори заяви підкреслюють, що «з точки зору особистої безпеки та уникнення загрози життю та здоров’ю, Ю.ТИМОШЕНКО, добре знаючи, з ким вона має справу, цілком слушно відмовляється від призначеного Адміністрацією Президента «обстеження» і хоче скористатися своїм конституційним правом на вибір лікаря».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО, як і будь-який інший громадянин, має право на дотримання лікарської таємниці і не хоче, щоб її медичну картку «читали та аналізували у ЯНУКОВИЧА, ХОРОШКОВСЬКОГО чи ПШОНКИ», додали в «Батьківщині».

Відтак, підкреслили в партії, Ю.ТИМОШЕНКО до цього часу не отримала медичної допомоги і, очевидно, залишається без неї на суботу та неділю.

У зв’язку з цим президія політради партії «Батьківщина» наголошує, що «Віктор ЯНУКОВИЧ як замовник політичної розправи, а працівник Печерського судилища КІРЄЄВ як її виконавець несуть персональну відповідальність за загрозу здоров’ю Юлії ТИМОШЕНКО».

Президія політради «Батьківщини» ультимативно вимагає негайно допустити до лідера партії того лікаря, якому вона довіряє, і для якого «клятва Гіппократа є важливішою, ніж бажання ЯНУКОВИЧА».

Водночас президія наголошує, у відповідь на численні спекуляції, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється використовувати несподіване погіршення стану свого здоров’я як підставу для клопотання про зміну запобіжного заходу, оскільки ухвала про утримання її під вартою є незаконною і підлягає негайному скасуванню незалежно від медичних показників, йдеться в заяві.