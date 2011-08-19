У Попова не збираються святкувати 24 серпня на Троєщині

Київська міська державна адміністрація пропонуватиме представникам опозиційних сил провести свої акції 24 серпня в тих місцях Києва, де не заплановані державні та міські заходи з нагоди Дня Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що за ініціативою Міністерства культури на Михайлівській площі 24 серпня буде проводитись Фестиваль хорового співу, а на Софійській площі телекомпанія УТ-1 запропонувала провести Фестиваль фольклорної музики за участю колективів з більшості регіонів України і транслюватиме цей концерт у прямому ефірі.

Водночас О.ПОПОВ повідомив, що КМДА отримала на сьогоднішній день 23 заявки від різних політичних сил та громадських організацій про наміри провести свої заходи в центрі міста.

«Якщо ми їх приймемо до уваги і реалізуємо, то державного свята провести не можна буде в центрі міста. Нам треба на Троєщину їхати чи десь там, але так воно не може бути», - підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, в столиці велика кількість парків, скверів, площ, які будуть вільними цього дня. «Де захочуть проводити партії чи громадські організації – ми їм погодимо і запропонуємо ці місця» - сказав глава КМДА.

Як сказав О.ПОПОВ, найближчим часом буде проведено спеціальну нараду за участю заявників та представників КМДА, де обговорять можливі варіанти з проведенням заходів неміського та недержавного рівня.

Як повідомляв УНІАН, 11 партій, які увійшли до Комітету опору диктатурі, проведуть 24 серпня Народний марш, який стартує від пам’ятника Тарасу Шевченку та завершиться мітингом на Михайлівській площі.