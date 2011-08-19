Як українці ставляться до кримінальної справи Тимошенко (опитування)

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» розпочав проведення щомісячного загальнонаціонального моніторингового соціологічного дослідження «УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ».

Респондентам було поставлено питання: «Як Ви сприйняли новину про порушення справи проти Юлії Тимошенко?».

Підтримують порушення кримінальної справи проти Ю.Тимошенко – 36,1%, з байдужістю сприйняли цю інформацію – 27,0%, проти висловились 36,9% респондентів.

Дослідження було проведене з 3 серпня по 16 серпня по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.