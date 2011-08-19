Екс-міністра оборони відправили до СІЗО ще на місяць

Печерський райсуд Києва переніс на 20 вересня розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, у зв’язку з тим, що члени колегії суду зайняті в інших судових процесах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Таким чином, судове засідання відбудеться 20 вересня об 11.00.

Почувши таке рішення суду, дружина В.ІВАЩЕНКА Валентина ІВАЩЕНКО кинула репліку головуючому судді С.ВОВКУ, що якщо за місяць з В.ІВАЩЕНКОМ щось станеться через його здоров’я, «Ви за це відповідатимете».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд усьоме відмовив В.ІВАЩЕНКУ у звільненні з-під варти.

У своєму клопотання сторона захисту посилалася на висновок лікарів Центрального військового госпіталю Міністерства оборони. В ньому, зокрема, зазначається, що під час перебування підсудного під вартою (21 серпня виповниться рік, як В.ІВАЩЕНКО під арештом– УНІАН) у нього набули загострення раніше зафіксовані хронічні захворювання та з’явилися нові, лікувати які неможливо в умовах слідчого ізолятору через відсутність відповідних фахівців, медикаментів та матеріально-технічного медичного забезпечення.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту, з 21 серпня 2010 року В.ІВАЩЕНКО перебуває в слідчому ізоляторі.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.