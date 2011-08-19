Янукович має намір створити ще один державний орган

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір створити окремий державний орган, який займатиметься питаннями зв’язків із закордонними українцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА учасникам V Всесвітнього форуму українців, що відкрився сьогодні у Києві.

«Я знаю, як багато сил доклали і ви для того, щоб Україна стала незалежною. Це наше спільне велике свято», – йдеться у вітанні глави держави.

Президент України зазначає, що днями визначив як невідкладний для розгляду в парламенті законопроект про закордонне українство.

«Я хотів би, щоб ви знали – я не лише добре знаю ваші тривоги і ваші прагнення. Я зроблю все, щоб ви були спокійні за Україну і її майбутнє», – йдеться у вітанні.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня В.ЯНУКОВИЧ вніс як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців». Проектом закону передбачено на законодавчому рівні затвердити засади співпраці із закордонними українцями.

Сьогодні делегати V Всесвітнього форуму українців протестували проти вітання Президента на адресу їхнього зібрання.

Зокрема, під час виступу на форумі міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, який зачитував вітальне слово глави держави учасникам зібрання, два делегати з’їзду вийшли на сцену і розгорнули транспарант з гаслом “Бандократію – геть!”.

Також делегати переривали вітання викликами «Ганьба!»