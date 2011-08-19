Суд не визнав батьків учнів української школи в Донецьку

Ворошилівський районний в Донецьку суд відмовив понад 30 батькам учнів школи №111 в залученні до судового процесу щодо закриття цього навчального закладу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Фронт Змін».

Суд відмовив за абсурдною підставою, наголосили в партії. Зокрема, за їх даними, суддя Олег ОРЄХОВ поставив під сумнів, що заявники справді є батьками дітей, які навчають в цій школі, хоча йому були надані особові справи учнів та довідки зі школи.

За даними прес-служби, сьогодні, 19 серпня, Ворошилівський суд почав розгляд справи про закриття 111-ї школи із оголошення листа міського голови Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА, в якому він наполегливо просить суд прискорити розгляд справи.

«Це є прямим порушенням процесуального закону. Суддя фактично почав виконувати вказівку місцевої влади, розуміючи, що йому не вигідно вислухати позицію понад тридцяти батьків дітей, доля яких вирішується незаконним закриттям 111-ої школи. Для нього більш важлива аргументація міського голови, який дав вказівку швидко закрити справу», - прокоментував ситуацію член Бюро партії «Фронт Змін», керівник її юридичного департаменту Павло ПЕТРЕНКО.

Як зазначили в прес-службі, представники міської та обласної влади в суді почали плутатися у своїх свідченнях. Так, напередодні міськрада подала до суду копію «Дорожньої карти з оптимізації навчальних закладів Донеччини», на підставі якої, за їх словами, ухвалювалося рішення про ліквідацію школи №111 в Донецьку. Але вже сьогодні до суду надійшов лист Донецької облдержадміністрації, в якому вказано, що ніякої «дорожньої карти» не існує, принаймні їм про це невідомо, підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили у «Фронті Змін», було схоже, що суддя намагається таки виконати вказівки влади, адже усі важливі клопотання позивачів по витребуванню доказів він відхиляв і продовжував слухання справи по закінчення робочого дня в суді (після 17.00). При цьому він не зважав на клопотання батьків про необхідність відкласти розгляду справи, адже їх вдома чекають неповнолітні діти. Слухання тривало з 08.30 19 серпня майже безперервно.

Після численних прохань матерів учнів школи суддя прийняв рішення перенести засідання. Адвокати «Фронту Змін» наполягали на відкладенні суду на два тижні. Втім, представник міської влади прямо в залі суду заявив про необхідність якнайшвидше вирішити справу, не відкладати її надовго. Суддя призначив наступне засідання на вівторок, 23 серпня.

Як повідомлялося, понад півроку «Фронт Змін» допомагає батькам школи №111 відстоювати цей навчальний заклад, який Донецька міська влада намагається закрити через нібито недостатню наповнюваність. У школі навчаються понад 250 дітей, і «за дивним збігом обставин» в цьому районі закривають саме цю школу, яка є першим у районі навчальним закладом з українською мовою навчання. Ворошилівський суд навесні прийняв рішення про призупинення ліквідації цієї школи, його рішення підтвердив Донецький апеляційний адміністративний суд, проте підготовка до навчального процесу в ній так і не розпочалася. При цьому за висновками санепідемстанції, 101-ша школа, в яку намагаються перевести учнів 111-ої, не готова до прийняття додаткової кількості школярів. Більше того, вона в аварійному стані.