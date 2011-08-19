До опору диктатурі приєдналися "Жінки Батьківщини"

У Чернігові на черговому засіданні Комітету опору диктатурі під загальною заявою про його створення підписалися представники Української народної партії та громадської організації "Жінки Батьківщини".

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО "Батьківщина", зараз до складу Комітету опору диктатурі у Чернігові входять 11 політичних партій та 4 громадські організації.

Вже обрано виконавчий орган Комітету – Виконавчий секретаріат. Шляхом голосування до нього увійшли представники ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", УНП, Чернігівської обласної організації роботодавців "Солідарність" та громадського руху "За оновлення країни".

На засіданні визначено формат відзначення 20-ї річниці Незалежності України. Це буде спільне святкування Дня Незалежності України опозиційними силами. План в процесі узгодження, але вирішено, що всі партії і громадські організації будуть проводити спільні заходи окремо від представників влади.

Окрім цього, партії, що входять до Комітету, оголосили, що долучаться до акції проти політичних репресій, яку з початку тижня проводить ВО "Батьківщина" і вже з вихідних поряд з наметами "Батьківщини", встановленими поблизу обласної державної адміністрації на Красній площі, розташують і свої намети.

Як повідомлялося, 15 серпня у Чернігові було створено Комітет опору диктатурі.