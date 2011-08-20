Баррозу спробує переконати Януковича «концентруватися на майбутньому»

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вважає, що в Україні необхідно активніше проводити реформи для більшого зближення з Європейським Союзом і 2011 рік дуже важливий для країни оскільки саме цього року має бути визначений «майбутній образ» сучасної України.

Про це він написав у статті, з нагоди 20-річчя Незалежності України, опублікованій у газеті «Дзеркало тижня. Україна».

Незалежність, відзначив Ж.БАРРОЗУ, означає не тільки досягнення суверенітету, а й впровадження нового політичного устрою й інших важливих змін у соціальному й економічному житті держави. «Проте в Україні перед вами стоїть ще складніше завдання: ви повинні підтвердити й закріпити свою незалежність саме в процесі реалізації масштабних структурних реформ», - пише Президент Єврокомісії.

«Не можна не визнати, що за роки незалежності Україні вдалося досягти дуже багато, чим вона може по праву пишатися. Але з іншого боку, Україна тільки почала реалізовувати свій потенціал, і на цьому шляху на неї ще чекає велика, важка робота», - наголосив Ж.БАРРОЗУ.

Зокрема, на його думку, уваги в Україні вимагають такі напрями, як верховенство права, боротьба з корупцією, незалежність судової системи і свобода ЗМІ.

«Саме ці цінності лежать в основі довготривалих відносин, які ЄС хотів би встановити з Україною, і вони ж є стовпами, на яких стоять зріла демократія і процвітаюча економіка. У цьому контексті Європейський Союз нещодавно ще раз наголосив на необхідності вільних, справедливих і прозорих судових процесів, які б розвіяли сумніви у вибірковості правосуддя в Україні», - пише Президент Єврокомісії.

Європейський Союз, наголосив Ж.БАРРОЗУ, має намір як і раніше підтримувати реформаторські зусилля уряду України і її громадян. «Успіхи в політиці й економіці країни, досягнуті за двадцять років незалежності, будуть зафіксовані в новій амбітній Угоді про асоціацію, яка включає поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Зі свого боку ми просимо Україну підтвердити прихильність основним цінностям, яких зобов`язані дотримуватися всі держави, - члени ЄС, тобто принципам дотримання прав людини, демократії і основних свобод, верховенства права і свободи слова», - відзначив Ж.БАРРОЗУ.

«Я, як і раніше, використовуватиму весь свій вплив, щоб спробувати переконати українське керівництво в тому, що йому необхідно концентруватися на майбутньому, а не постійно озиратися в минуле», - наголосив Президент Єврокомісії.

Він висловив надію, що найближчими роками матиме більше можливостей для поїздок до України, зокрема з метою обговорення з простими громадянами перспектив України як усередині країни, так і з огляду на її тіснішу інтеграцію з ЄС.

«Через програму ЄС «Східне партнерство» і Європейську політику сусідства ми хочемо одержати можливості для тіснішої співпраці з громадянським суспільством і таким чином ще більше укріпити наші відносини. Двадцяті роковини Незалежності можна відсвяткувати по-різному. Але найкраще, якщо в цей ювілейний рік Україна зробить рішучі кроки для власної консолідації як сучасної і успішної держави, і якщо цього року можна буде говорити про її реальне зближення з Європейським Союзом», - відзначив Ж.БАРРОЗУ.

Він наголосив, що вважає себе другом України і пишається цим.