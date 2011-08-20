Королевська пропонує традицію - щорічну молитву за Україну

Народний депутат України від фракції «БЮТ-Батьківщина», голова народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує запровадити традицію: кожного року напередодні Дня Незалежності збиратися у духовних центрах і молитися за Україну.

Про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила сьогодні на відкритті меморіального Хреста Пам’яті у с.Буки, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

Віддаючи данину пам’яті українцям – жертвам Голодомору, політичних репресій та війн, Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що 20 років тому ми отримали не лише свободу, а й відповідальність за своє майбутнє.

«Перед цим Хрестом Пам’яті ми присягаємо, що численні жертви в ім’я України були не марними», - сказала народний депутат.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що 20 років тому народ України став вільним та незалежним, але не далеко відійшов від минулого. Вина за це лежить на тих, хто всі ці роки керував країною.

«Українська влада досі так і не змогла зрозуміти, що разом із свободою та незалежністю приходить й велика відповідальність. Відповідальність перед народом – за незалежність країни та свободу її громадян. Нажаль, для тих, хто керував країною протягом останніх 20 років, цей тягар відповідальності виявився надважким. І вони часто були готові поступитися незалежністю України та обмежити свободу українців».

Вона підкреслила: «Всі ми – вільні громадяни незалежної України – повинні взяти відповідальність за долю країни у свої руки»

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що тепер відповідальність за долю України візьмуть на себе її громадяни.

«Ми збудуємо країну, про яку мріємо!», - заявила народний депутат на відкритті Хреста Пам’яті.

Вона також сказала, що хоче закласти традицію: кожного року напередодні Дня Незалежності збиратися у таких духовних центрах і молитися за Україну.

«Я закликаю всіх, незалежно від конфесії та віросповідання, наслідувати моєму прикладу. Нехай Господь допоможе нам нести наш духовний хрест – відповідальність за майбутнє України», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.