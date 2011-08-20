У Батьківщині підозрюють, що «хвороба Тимошенко не є випадковою»

Якщо у найближчі години до екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується у Київському слідчому ізоляторі, не буде допущено лікаря, которому вона довіряє, «це буде підтвердженням того, що влада щось приховує, а хвороба Юлії ТИМОШЕНКО не є випадковою».

Про це заявила прес-секретар лідера партії «Батьківщина» Марина СОРОКА.

«Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, щоб лікар, якому вона довіряє, терміново її оглянув та зробив аналіз крові. Це вкрай необхідно, аби дізнатися про причини появи дуже дивних симптомів», - сказала вона.

М.СОРОКА зазначила, що влада чомусь продовжує ігнорувати заяви Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність термінового медичного огляду тим лікарем, якому вона довіряє, а також досі немає відповіді судді Родіона КІРЄЄВА та влади на лист Омбудсмена з цього приводу.

Прес-секретар нагадала, що народні депутати від «Батьківщини» звернулися до уповноваженого ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ з відповідною заявою про забезпечення дотримання прав Ю.ТИМОШЕНКО, «яка незаконно перебуває за гратами по сфальшованій справі».

У свою чергу, Н.КАРПАЧОВА вже звернулася з листом до судді Печерського райсуду Р.КІРЄЄВА із закликом допустити до Ю.ТИМОШЕНКО лікаря, якому довіряє екс-прем’єр-міністр.

«В «Батьківщині» дуже струрбовані ситуацією зі здоров’ям Юлії ТИМОШЕНКО. Ніхто, навіть режим, не має права позбавляти людину медичної допомоги. Це гарантовано Конституцією і Цивільним кодексом», - заявила М.СОРОКА.

«Юлії Володимирівні вистачає того, що держава вже призначила слідчих та суддю, які разом фальшують справу. Тому вона хоче, щоб саме лікар, якому вона довіряє, надав їй об’єктивну інформацію про причини погіршення її здоров’я», - додала вона.

М.СОРОКА наголосила, що якщо у найближчі години цього лікаря не допустять до Ю.ТИМОШЕНКО, «це буде підтвердженням того, що влада щось приховує, а хвороба Юлії ТИМОШЕНКО не є випадковою».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, вранці, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

Сьогодні,20 серпня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО втретє відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.

Після 40-хвилинних відвідин у СІЗО екс-прем’єра Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА наголосила, що Ю.ТИМОШЕНКО має право на обстеження тим лікарем, якому довіряє. Окрім того, омбудсмен запевнила, що Ю.ТИМОШЕНКО не збирається використовувати результати медичного обстеження як аргумент для зміни запобіжного заходу, а застосує винятково для своєчасного і кваліфікованого лікування.