У соціал-демократів новий голова - без підписки про невиїзд

З`їзд Української соціал-демократичної партії прийняв заяву про відставку голови партії Євгена КОРНІЙЧУКА і затвердив на цю посаду кандидатуру Володимира ТКАЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, відповідне рішення було ухвалене абсолютною більшістю.

Є.КОРНІЙЧУК, мотивуючи своє рішення, заявив, що він не може приділяти достатньо часу роботі у партії, а також її розвитку, у зв`язку із зайнятістю власними судовими справами.

«Судові розгляди з Генпрокуратурою сьогодні у мене забирають абсолютно весь час. Підписка про невиїзд фактично не дозволяє мені займатися партійною роботою - розвивати партію, спілкуватися з активом і їздити по регіонах. Але я переконаний, що це нас не має зупиняти – ми зобов`язані йти вперед. Саме тому я ухвалив рішення піти з поста лідера партії, і я готовий поступитися цим місцем сильнішому лідеру», - заявив Є.КОРНІЙЧУК.

Під час засідання Політради Є.КОРНІЙЧУК запропонував кандидатуру члена Київської міської організації УСДП В.ТКАЧЕНКА на посаду голови партії.

У свою чергу В.ТКАЧЕНКО заявив, що готовий докласти максимум зусиль для розвитку Української соціал-демократичної партії.

Крім того, з`їзд ухвалив провести праймеріз, під час якого буде визначено нову кандидатуру на посаду голови УСДП.