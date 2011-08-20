Турчинов: засудити не вийшло, тепер Тимошенко просто вбивають

Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов в ефірі Радіо Свободав суботу не виключив «спроби фізичного знищення» лідера партії, колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка нині перебуває в слідчому ізоляторі як підсудна в кримінальній справі про газові контракти з Росією 2009 року.

За його словами, на таку думку наводить те, що керівництво України, зокрема, Адміністрація Президента і сам Віктор Янукович, ставлять завдання «повністю прибрати з політичної арени лідерів опозиції», незважаючи на відсутність хоч якогось фактажу, злочину чи правопорушень, зокрема, у спосіб винесення вироку з максимальними термінами ув’язнення.

Турчинов також розповідав про нинішні проблеми з погіршенням стану здоров’я Тимошенко, до якої не допускають її лікаря, щоб той узяв аналізи. За його словами, ця ситуація «дуже небезпечна, у першу чергу для її життя».