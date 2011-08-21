Турчинов: доля Тимошенко залежить від того, чи зможе народ її захистити

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що подальша доля екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО залежить від того, чи зможе народ піднятися і захистити її.

Про це він заявив в інтерв’ю радіо "Свобода".

"Я не можу зараз давати прогнози (чим завершиться судовий процес - УНІАН), тому що це буде залежати не від аргументів захисту, не від якихось позицій Генпрокуратури. Це буде залежати від того, зможуть чи ні сьогодні в Україні піднятися українці і захистити не Юлію ТИМОШЕНКО, а свої права, свою країну, своє майбутнє. Від цього буде залежати", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, також багато що залежатиме від позиції світу, яка, на його думку, є достатньо консолідованою й однозначною - на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО, на підтримку демократії в Україні.

"Саме ці фактори можуть вплинути на процес. У той же час прогнозувати чільних керівників країни я не беруся", - зауважив О.ТУРЧИНОВ.