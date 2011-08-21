Донецький Комітет опору диктатурі закликає до Народного маршу

Донецький обласний Комітет опору диктатурі закликає жителів регіону до участі в Народному марші у День Незалежності України 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, прийнятій вчора на черговому засіданні обласного Комітету опору диктатурі.

«Щоб висловити власну позицію, приєднуйтеся до Комітету опору диктатурі і Народному маршу 24 серпня, який розпочнеться о 10.30 з площі Леніна в Донецьку і завершиться біля пам`ятника Шевченка мітингом, присвяченим Дню Незалежності України», - закликали члени комітету.

У своїй заяві вони підкреслили, що «режим Віктора ЯНУКОВИЧА збожеволів, і особливо його навіженість видно у Донецьку - місті, де нинішній Президент України розпочинав свою політичну кар`єру і де зміг вже побудувати свою «ідеальну країну» - авторитарну і невільну».

Члени комітету вважають, що Донецька область зараз - це «прообраз майбутнього усієї країни».

«Завдяки ЯНУКОВИЧУ і його команді наша область перетворилася на закрите акціонерне товариство кількох кланів, які ведуть постійну і запеклу боротьбу між собою за отримання більших прибутків, більшого впливу і більших ресурсів», - наголошується у прийнятій заяві.

Її автори підкреслюють, що «страждають від цього пересічні громадяни і особливо ті, хто перебуває на передовій лінії фронту із захисту громадянських прав і свобод, незалежної думки - це журналісти».

На думку членів комітету, за грубим посяганням на базові права людини - свободу висловлень, свободу думки і свободу слова - «стоїть Партія регіонів».

Тому Донецький обласний Комітет опору диктатурі закликає громадян на наступних виборах «не допуститися нової помилки».