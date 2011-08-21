Лист до Януковича з вимогою звільнити Тимошенко - зник

20 серпня на V Всесвітньому форумі українців, що проходить Києві, зник відкритий лист правників до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою припинити судовий процес над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє Gazeta.ua, сьогодні до делегатів форуму звернувся заступник Народного Руху України Іван КРУЛЬКО і повідомив, що відкритий лист до Президента зник.

"Підписи були зібрані, але якимось дивом під час збору цих підписів документ пропав зі стола реєстрації. Боюсь, що ми його не знайдемо, тому ті, хто підписав, прошу підходити і підписувати новий текст цього звернення", – сказав І.КРУЛЬКО.

На його думку, комусь вигідно, щоб лист, підписаний правниками, не потрапив до Президента.

"Відкритий лист стосується політично вмотивованої справи проти ТИМОШЕНКО. Юристи та правники вказують конкретні факти та підстави, чому ця справа є політично вмотивованою, чому ця кримінальна справа має бути закрита та чому ТИМОШЕНКО незаконно знаходиться у СІЗО з абсолютно надуманих підстав", – заявив заступник Народного Руху.

"Коли вчора ми прийшли після обіду, побачили, що лист зник. Почали довідуватись – сказали, що хтось взяв почитати і так з ним і пішов. Комусь не вигідно, щоб лист з підписами адвокатів, відомих у світі й Україні, потрапив до Президента. Але це нічого – очевидно, що ми встановимо всі підписи і що втрачений лист буде відправлений до Президента", – наголосив І.КРУЛЬКО.