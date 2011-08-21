Біля Печерського райсуду Києва постраждала міліцейська відеокамера
Група профілактики вела бесіди під запис
Один із народних депутатів від партії "Батьківщина" пошкодив міліцейську відеокамеру біля Печерського районного суду Києва, поблизу якого встановлено наметове містечко опозиції на знак протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, не називаючи прізвища парламентарія.
Як зазначається у повідомленні, "у суботу слідчо-оперативною групою Шевченківського райуправління ГУМВС України в м. Києві близько 9.00 було задокументовано факт пошкодження народним депутатом від партії «ВО «Батьківщина» монітора відеокамери групи профілактики ГУМВС України в Київській області, яка проводила бесіди з громадянами щодо необхідності дотримання громадського порядку під час проведення зазначених заходів".
За даними міліції, минула доба у наметовому містечку біля Печерського райсуду пройшла без суттєвих порушень громадського порядку: вночі у таборі перебували близько 20 представників громадської організації «Загальновоїнська спілка України» та понад 70 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Як і раніше, в районі проведення акції чергують міліціонери.