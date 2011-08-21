Бондаренко: не можна через Тимошенко не бачити досягнень Януковича

Голова правління Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО вважає, що представники української діаспори неналежним чином відреагували на оголошення міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ вітання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на адресу делегатів V Всесвітнього форуму українців, що розпочався 19 серпня у Києві.

Про це він заявили у коментарі УНІАН.

За словами К.БОНДАРЕНКА, Президент України є одним із символів держави, і неповага до нього означає неповагу до українського народу, до Української держави.

«Як би не було, в українській діаспорі постійно говорять про те, що вони є прибічниками ідеалів української державності. Але сьогодні Українська держава, хоч їм не подобається Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ особисто, вона має Президента, вона має інші органи влади і, відповідно, до них потрібно ставитися з повагою», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Він висловив переконання, що, виявляючи неповагу до Президента, окремі представники діаспори керувалися більше емоціями, а не здоровим глуздом.

Як вважає політолог, таким чином, складається враження, що учасники форуму не враховують позитивних зрушень, які відбуваються в Україні – реформи, боротьба з корупцією, - а зосереджуються лише на одній персональній справі (кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН).

Як зазначив К.БОНДАРЕНКО, ця справа сьогодні дійсно є важливим елементом порядку денного в Україні, але не настільки важливою, щоб перекреслювати усі здобутки, які дійсно є в Україні, щоб зневажати її символи.

«Що стосується Костянтина ГРИЩЕНКА, то я думаю, що він один із найкращих міністрів закордонних справ за історію української державності. І тому я думаю, що така демонстративна до нього неповага не робить честі представникам української діаспори», - зауважив експерт.

«Так що я думаю, що у представників української діаспори є час і можливість замислитись над своїм кроком», - наголосив К.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня делегати V Всесвітнього форуму українців протестували проти вітання Президента В.ЯНУКОВИЧА на адресу їхнього зібрання.

Під час виступу на форумі міністра закордонних справ К.ГРИЩЕНКА, який зачитував вітальне слово глави держави учасникам зібрання, двоє делегатів з’їзду вийшли на сцену і розгорнули транспарант з гаслом “Бандократію – геть!”.

К.ГРИЩЕНКО продовжив свій виступ, однак згодом інший делегат крикнув: “Скільки ми ще будемо слухати цього московського москаля?!” Його підтримали і деякі інші учасники форуму, які почали скандувати: ”Ганьба!”. Ці слова делегати повторювали протягом виступу К.ГРИЩЕНКА декілька разів, зокрема, учасники зібрання скандували: “Ганьба Президенту!”, “Ганьба Януковичу!”.

Деякі делегати закликали надати їм можливість дослухати міністра.

Також спробу заспокоїти зал зробив голова Української всесвітньої координаційної ради Д.ПАВЛИЧКО. Він зазначив: “Ми всі вміємо кричати, але не вміємо слухати і об’єднуватись. У цьому наша провина”.