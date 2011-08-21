Геращенко: потрібно відновити діалог між владою та опозицією

Народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО поділяє занепокоєння представників діаспори стосовно арешту екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Про це вона сказала, коментуючи на прохання УНІАН негативну реакцію делегатів на оголошення міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ вітання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на адресу V Всесвітнього форуму українців, що розпочався 19 серпня у Києві.

Водночас вона зазначила "...але що стосується тієї реакції, яку продемонстрували деякі учасники форуму, то мені здається вона неадекватною, некоректною, оскільки свою позицію можна висловлювати в інший, демократичний і цивілізований спосіб».

На її переконання, сьогодні в Україні потрібно відновити діалог між владою та опозицією, і буде добре, якщо цьому сприятимуть українці, які живуть за кордоном.

«Важливо діяти демократичними методами, а не завжди методами вуличних акцій, тому що які б не були зараз драматичні і складні процеси у Печерському суді, я ніколи не підтримаю жбурляння яєць в опонентів. Крім того, закрикування міністра закордонних справ, мені здається, все ж не є способом цивілізованого висловлювання своїх позицій. Вуличні протести мають право на існування, але мені не хотілося б, щоб вони переносилися на такі серйозні заходи», - наголосила народний депутат.

І.ГЕРАЩЕНКО висловила думку, що учасникам форуму варто було дослухатися закликів поета Дмитра ПАВЛИЧКА, вислухати міністра закордонних справ, а потім цивілізовано висловити свою позицію.

«Отже, нам дійсно часто не вистачає толерантності, і цьому варто вчитися», - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня делегати V Всесвітнього форуму українців протестували проти вітання Президента В.ЯНУКОВИЧА на адресу їхнього зібрання.

Під час виступу на форумі міністра закордонних справ К.ГРИЩЕНКА, який зачитував вітальне слово глави держави учасникам зібрання, двоє делегатів з’їзду вийшли на сцену і розгорнули транспарант з гаслом “Бандократію – геть!”.

К.ГРИЩЕНКО продовжив свій виступ, однак згодом інший делегат крикнув: “Скільки ми ще будемо слухати цього московського москаля?!” Його підтримали і деякі інші учасники форуму, які почали скандувати: ”Ганьба!”. Ці слова делегати повторювали протягом виступу К.ГРИЩЕНКА декілька разів, зокрема, учасники зібрання скандували: “Ганьба Президенту!”, “Ганьба Януковичу!”.

Деякі делегати закликали надати їм можливість дослухати міністра.

Також спробу заспокоїти зал зробив голова Української всесвітньої координаційної ради Д.ПАВЛИЧКО. Він зазначив: “Ми всі вміємо кричати, але не вміємо слухати і об’єднуватись. У цьому наша провина”.