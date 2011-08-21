Литвин: старі запаси вичерпано

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що влада, суспільство та політики повинні забезпечити Україні подальший розвиток на її власній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у селищі Червоноармійськ Житомирської області.

За словами В.ЛИТВИНА, у політичному та економічному плані «ми сьогодні все ще живемо за інерцією, вибравши до останку усе, що було напрацьоване попередніми поколіннями».

Він зауважив, що сьогодні необхідно забезпечити розвиток України як незалежної держави на її власній основі.

На думку В.ЛИТВИНА, «розвиток України як незалежної держави на базі попередніх напрацювань завершився».

В.ЛИТВИН зауважив, що робота у цьому напрямку "є дуже невдячною", оскільки певні політичні сили обіцяють українцям щасливе майбутнє без наполегливої праці та докладання зусиль у напрямку розвитку країни.