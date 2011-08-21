Литвин: на цю сесію винесено три найважливіші закони

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що дев’ята сесія Верховної Ради шостого скликання має бути максимально продуктивною.

«Це передостання сесія парламенту нинішнього скликання. І за традицією, а також виходячи з обсягу завдань, які стоять перед державою у плані реформування багатьох сфер нашого життя, вона мала б бути найбільш продуктивною», - сказав В.ЛИТВИН, відповідаючи на запитання журналістів під час перебування з робочою поїздкою у Житомирській області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Роботи багато. Щодня з Кабінету міністрів і від народних депутатів надходять законопроекти», - сказав він.

Ключовим питанням, яке буде розглядатися на цій сесії, голова парламенту назвав закон про ринок землі. «Це дуже важливе питання, і тому потрібна не лише дискусія, а й проведення необхідної роз’яснювальної роботи, бо відбувається нагнітання пристрастей», - сказав він.

Пояснюючи актуальність ухвалення цього закону, В.ЛИТВИН наголосив на неможливості збереження і надалі нинішньої ситуації у земельних відносинах, за якої земля скуповується у тіньовий спосіб. Він спрогнозував, що після прийняття закону про ринок землі нормативна оцінка земель «буде різко збільшена». «Нам треба домогтися, щоб земля мала реальну ціну і справжніх господарів в особі людей, які на ній працюють», - зазначив голова ВР.

Впродовж сесії, сказав В.ЛИТВИН, буде прийнято й ряд інших необхідних рішень, ухвалення яких вимагають Конституція України і закон про Регламент Верховної Ради, зокрема, закон про бюджет на наступний рік.

«Ми налаштовані, аби бюджет було прийнято своєчасно, - заявив він. - Уряд працює над цим документом за чітким визначеним графіком, і варто було б, щоб на нинішньому етапі відповідні комітети Верховної Ради долучилися до цієї роботи». «Потрібно забезпечити діалог і пошук необхідного компромісу», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, також має бути прийнятий закон про вибори народних депутатів. В.ЛИТВИН зазначив, що навколо цього законопроекту точаться дискусії, а також лунають заклики щодо проведення дострокових виборів. У цьому контексті він заявив, що вибори як нового парламенту, так і Президента відбудуться у визначені Конституцією терміни.

Голова ВР висловив думку, що з наближенням виборів у парламенті будуть з’являтися багато популістських законопроектів. З огляду на це В.ЛИТВИН висловився за необхідність проаналізувати існуючі соціальні закони і зосередитися на їхньому виконанні.