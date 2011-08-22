Військові ЧФ РФ утримують вісьмох українців зачиненими на маяку
Студентське братство почало акцію
Вісьмох активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство військовослужбовці Чорноморського флоту РФ утримують на маяку Сарич, повідомив спікер молодіжної організації Святослав Сірий.
"Коли активісти увійшли на територію маяка і піднялися на вежу Сарича, російські військовослужбовці в силовій формі зібрали їх в рубку чергового по маяку і продовжують утримувати", - цитує Кореспондент.
Сірий також повідомив, що активісти відмовилися говорити з російськими військовослужбовцями, пояснивши, що на території маяка моряки РФ перебувають незаконно, тому що є рішення судів про повернення маяків Україні та заява міністра оборони України про повернення маяків.
"Ми буде говорити тільки з українською стороною і сподіваємося, що якщо міліцію не пускали на територію маяка, то тепер, завдяки нашій акції, українська міліція зможе зайти сюди. Ми чекаємо на міліцію, відмовляємося відповідати на будь-які питання", - сказав спікер Студентського братства .
Як повідомлялося, близько 20 активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство розпочали акцію з метою активізації діяльності виконавчої служби з повернення Україні кримських маяків.
Раніше Сірий повідомив, що його колеги "почали демонтаж колючого дроту, яким російські військовослужбовці незаконно обплутали український маяк".