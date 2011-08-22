Тимошенко прийшла в суд без звичної коси

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод між Україною та Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі Печерського райсуду, крім підсудної Ю.ТИМОШЕНКО, знаходяться всі її захисники – Микола СІРИЙ, Олександр ПЛАХОТНЮК, Микола ТИТАРЕНКО, Юрій СУХОВ, а також чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО, який також виступає в ролі захисника.

Крім того, до зали суду, крім депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», прибули депутат Борис ТАРАСЮК, В’ячеслав КИРИЛЕНКО та представники іноземних дипломатичних установ.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО без звичної коси на голові, її волосся зібране в пучок.

Попереднє засідання Печерського райсуду завершилося на тому, що Ю.ТИМОШЕНКО вимагала допустити до неї її лікаря у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Під час попереднього засідання суддя Родіон КІРЄЄВ відмовив у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО. Така відмова вже стала восьмою.