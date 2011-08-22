Суд у справі Луценка розпочав допит 3-го фігуранта "квартирного" епізоду

Печерський районний суд Києва розпочав допит співробітника міліції Сергія ТРЕТЯКОВА, якого Генеральна прокуратура визнана потерпілим у кримінальній справі проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через незаконне отримання його водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ однокімнатної квартири у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту С.ТРЕТЯКОВ повідомив, що цього року слідчий Генеральної прокуратури викликав його телефоном для надання пояснень у вказаній справі. Як зазначив потерпілий, про отримання водієм екс-міністра Л.ПРИСТУПЛЮКОМ квартири він спочатку дізнався зі ЗМІ, а вже під час візиту до слідчого офіційно переконався в тому, що така справа дійсно існує.

За словами С.ТРЕТЯКОВА, як ліквідатор аварії на ЧАЕС, він перебуває у пільговій квартирній черзі з 1998 року. Він зауважив, що під час допиту у слідчого написав заяву як потерпілий.

В той же час С.ТРЕТЯКОВ не зміг надати чіткої відповіді на запитання представників прокуратури, чому таку заяву він написав лише цього року, а не раніше, пояснивши свою нерішучість необізнаністю у питанні щодо отримання квартир. При цьому міліціонер додав, що до прокуратури прийшов не у зв’язку з порушенням його прав на отримання житла, а через те, що його викликали.

Даючи відповіді на запитання адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, чому він вважає себе потерпілим, С.ТРЕТЯКОВ сказав: «Я вважаю себе потерпілим у цій кримінальній справі тому, що цю квартиру міг отримати або я, або той, хто стоїть переді мною в черзі, і тоді би я отримав квартиру раніше, не очікуючи, коли вона мені не знадобиться».

Разом з тим, на запитання, чи вважає потерпілий, що саме Ю.ЛУЦЕНКО повинен був надати йому житло, С.ТРЕТЯКОВ відповів: «Житлову площу по тому статусу, який я маю, ні Юрій Віталійович, ні хтось інший не надає. Я вважаю, що квартиру дає мені держава у встановленому порядку».