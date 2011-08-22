Політолог вважає, що Яценюк і Тягнибок можуть приєднатися до Партії регіонів

До лав Партії регіонів слідом за партією «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА можуть увійти «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА і навіть «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

Таку думку висловив політолог, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО в коментарі «Тижню».

«Всі проекти, якими керує опозиція або ті політики, на яких розраховує Партія регіонів – ТІГІПКО, ЯЦЕНЮК і навіть «Свобода», - можуть стати жертвами інтеграційних процесів, яких вимагає Партія регіонів. Так, навіть «Свобода» або її частина… Тому що за все треба платити. Їм дали можливість за рахунок опозиції піднятися, тепер їх черга допомагати Партії регіонів на парламентських виборах», - зазначив експерт.

«А що думав ЯЦЕНЮК? Йому дали можливість зібрати голоси по всій Україні, коли Партія регіонів робила імітацію електорального плюралізму під час президентської кампанії. Вони («Фронт змін», «Свобода») два роки користувалися найдорожчими телеканалами України при повному знищенні доступу опозиції до офіційних ЗМІ», – стверджує В.НЕБОЖЕНКО.

Однак партії з низьким рейтингом, за словами політолога, не будуть вступати в Партію регіонів.

«Партії, які мають дуже маленький процент, не можуть об’єднуватися з великими партіями, адже це свідчить про кризу партії. Якщо до Партії регіонів, що має 25% електорату, приєднати, наприклад, ЛИТВИНА, який не має проценту електорату, то це свідчить про жахливу кризу Партії регіонів, а не про невдачу ЛИТВИНА», - зазначив В.НЕБОЖЕНКО.

Що стосується «Нашої України», то, на думку експерта, навряд чи Віктор ЮЩЕНКО «піде на таке самогубство і затягне «Нашу Україну» під крило Партії регіонів».

Як вважає В.НЕБОЖЕНКО, у випадку вступу в Партію регіонів партії «Фронт Змін» та «Свободи» частина маловідомих партійців вийде з лав політичних організацій.

На думку політолога, у тих, хто не погодиться вступати до «регіоналів», є хороші перспективи балотуватися на виборах у мажоритарних округах.

«Якщо Партії регіонів не вдасться через адміністративний ресурс контролювати вибори до Верховної Ради, то, звичайно, всі ці люди підуть по мажоритарних округах. Думаю, чимало з них своє небажання вступати в Партію регіонів будуть видавати як велику політичну перевагу, і я думаю, що електорат це оцінить як заслугу», – додав В.НЕБОЖЕНКО.