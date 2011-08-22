Ющенко думає, що Тимошенко хотіла «кинути» Путіна

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО не вважає політичним судовий процес у справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.

Про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю виданню “КоммерсантЪ-Украина” (№129 (1403)).

На прохання визначити, чи можна говорити про правовий процес у контексті того, що відбувається в Печерському суді, екс-Президент сказав: “Ну, знаєте, якщо так ставити питання, тоді ми мусимо визнати, що не готові вирішувати проблеми політичної корупції. Що нам не потрібні суди, і що можна судити лише за політичним забарвленням. Тотальна корупція в Україні починається не з шофера, не з голови сільради, а з найвищих кабінетів влади. І якщо ви дійсно хочете боротися з корупцією, рано чи пізно вам доведеться притягнути до відповідальності тих, хто займав перші кабінети”.

В.ЮЩЕНКО провів параллель між судом над Ю.ТИМОШЕНКО з процесом над екс-Президентом Франції Жаком ШИРАКОМ. “Екс-Президента судять за те, що він найняв на роботу однопартійця 20 років тому, коли ще був мером Парижа. І знаєте, там я жодного разу не чув, що це справа – політична. А у нас країна одержала газовий договір з базовою ціною 450 доларів на 10 років, залишивши ставку транзиту на рівні в 3-4 рази нижче за європейську. І ви називаєте це не правовим, а політичним питанням?!”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він відзначив, що чекає від суду денонсації газових угод між Україною і РФ від 19 січня 2009 року. «Я вважаю, що це має бути головним завданням суду – не персоніфікація процесу, а вирішення проблем, які на 10 років формують економічну і соціальну напруженість в країні. Мені б хотілося, щоб суд поставив питання про скасування газової угоди або окремих, найбільш проблемних його положень», - сказав екс-Президент України.

За словами В.ЮЩЕНКА, рішення суду має, як мінімум, підштовхнути діючу владу до зняття проблеми через міжнародний арбітраж. «Тим паче, що в історії було чимало подібних прецедентів – і німці, і поляки вигравали у "Газпрому" позови з приводу некоректних договорів», - відзначив він.

Екс-Президент також висловив упевненість в тому, що якби Ю.ТИМОШЕНКО стала главою держави в 2010 році, вона змінила б зміст газового контракту з Росією.

На питання, що, на його думку, лідер «Батьківщини» мала намір робити у разі перемоги на президентських виборах, В.ЮЩЕНКО відповів: “Кинути ПУТІНА, ще щось зробити... Упевнений, відповідь була б! Я з упевненістю кажу, що й за іншого Президента ніхто б не жив з цією угодою”.

За словами В.ЮЩЕНКА, він не ставив за мету собі свідчити в суді проти Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вважає, що так робити “дрібно і негідно”. “Я – свідок у кримінальній справі, і моя мета – допомогти суду знайти істину. Президент має прийти, покласти руку на Біблію і сказати правду – приємна вона чи ні”, - сказав В.ЮЩЕНКО, пояснюючи, чому прийшов до Печерського суду, незважаючи на те, що соратники по партії просили його відмовитися.