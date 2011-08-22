Кірєєв почав читати письмові докази
12:05, 22 серпня 2011Політика
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Суддя звинуватив захист у порушенні
Печерського районний суд Києва приступив до дослідження письмових доказів у кримінальній справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод між Україною та Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, суддя Родіон КІРЄЄВ почав читати письмові докази.
Перед цим Р.КІРЄЄВ звинуватив захист Ю.ТИМОШЕНКО у намірі затягнути розгляд справи. Зокрема, всі заяви адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО на його дії він назвав безпідставними. «Всі ці дії спрямовані на затягування розгляду справи», - сказав він.
Р.КІРЄЄВ наголосив, що це є порушенням закону, і суд не має права затягувати розгляд справи.
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