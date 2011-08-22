Кірєєв застукав Королевську на фотозйомці

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ зробив зауваженням народному депутату Наталії КОРОЛЕВСЬКІЙ за те, що вона здійснювала фотозйомку в залі суду.

Як передає кореспондент УНІАН, посеред судового засідання Р.КІРЄЄВ попросив Н.КОРОЛЕВСЬКУ підвестися, представитися та після з’ясування її особи запитав, на якій підставі вона фотографує. На що Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла, що робить це для того, аби люди знали, що відбувається в суді.

Р.КІРЄЄВ нагадав, що була ухвалена постанова про заборону здійснення фото- та відеозйомки. «Така Ваша повага до суду?», - спитав Р.КІРЄЄВ Н.КОРОЛЕВСЬКУ.

«Люди повинні знати, що тут відбувається», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, відповідаючи Р.КІРЄЄВУ. На що той зауважив, що у залі судового засідання достатньо представників ЗМІ, які висвітлюють цей процес.