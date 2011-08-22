Кірєєв розсердився, тому що не може усадити адвоката Тимошенко

У засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Родіон КІРЄЄВ зазначив, що перерву оголошено для відпочинку, а також для розгляду питання про усунення адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА від участі у судовому процесі. Як зазначив суддя, М.ТИТАРЕНКО відмовлявся виконувати розпорядження головуючого у суді та намагався затягнути розгляд справи.

Натомість адвокати Ю.ТИМОШЕНКО досить довго намагалися добитися від судді, аби він згідно з Кримінально-процесуальним кодексом зачитував ті докази, які зараз вивчає суд. Однак Р.КІРЄЄВ відмовлявся це робити. Пізніше адвокати Ю.ТИМОШЕНКО встали і намагалися аргументувати свою вимогу. У свою чергу Р.КІРЄЄВ декілька разів просив адвоката М.ТИТАРЕНКА сісти, однак той відмовлявся. Це стало одним з приводів для судді порушити питання про видалення М.ТИТАРЕНКА з судового засідання.

Натомість інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що немає жодного нормативного акту, який би забороняв адвокату стояти під час засідання суду, а підстав для видалення М.ТИТАРЕНКА не існує.

Своїх захисників підтримала також підсудна Ю.ТИМОШЕНКО. Вона вкотре звинуватила суддю Р.КІРЄЄВА у порушенні процесуальних норм під час ведення справи. У зв’язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО іронічно закликала суддю максимально скоротити розгляд справи і перейти до оголошення вироку.

«Вам не треба імітувати суд, скорочуйте судовий процес і оголошуйте вирок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Він у вас вже написаний, навіщо знущатися над людьми», - додала вона.