До справи Луценка підшили інтерв'ю Третьякова УНІАН

Печерський райсуд Києва вирішив долучити до матеріалів кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА інтерв’ю з потерпілим у цій справі, співробітником міліції Сергієм ТРЕТЬЯКОВИМ, яке було опубліковано 27 травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК частково задовольнив клопотання екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА, який просив не лише залучити до матеріалів справи це інтерв’ю, але й викликати до суду як свідка журналістку УНІАН, яка його брала, оскільки покази, надані С.ТРЕТЬЯКОВИМ під час допиту на судовому засіданні, мають суттєві розбіжності з тим, що він говорив в інтерв’ю.

«Ті покази, які ми чуємо від потерпілого, достатнього суттєво суперечать тому, що він розповів у розмові з журналісткою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО на підтримку свого клопотання.

При цьому він зауважив, зокрема, що це стосується безпосередньо даних, які надав С.ТРЕТЬЯКОВ під час інтерв’ю та які він надав суду під час допиту стосовно того, яким чином відбувалося його спілкування зі слідчим Генеральної прокуратури, по завершенню якого його було визнано потерпілим.

На підтримку клопотання свого чоловіка захисник Ірина ЛУЦЕНКО звернула увагу суду на те, що «в той день, коли відбувалася розмова, вона (журналістка) до мене підійшла і сказала: зверніть увагу на цього потерпілого».

Таким чином, як зазначила дружина екс-міністра, наявні факти щодо розбіжностей у наданій С.ТРЕТЬЯКОВИМ інформації дають їй підстави вважати, що «він є надуманим потерпілим».

Слід також зазначити, що у відповідь на це потерпілий сказав, що не давав дозволу журналістам використовувати свої слова.

Заслухавши думки учасників процесу, суд вирішив долучити інтерв’ю С.ТРЕТЬЯКОВА УНІАН до матеріалів справи, а питання з приводу допиту як свідка журналіста, який його робив, вирішити на стадії доповнень, яке відбудеться пізніше у судовому процесі.