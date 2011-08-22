У Києві обіцяють грандіозне святкування Дня Незалежності

З нагоди 20-ї річниці Незалежності України центр столиці 24 серпня перетвориться на великий святковий майданчик, де відбуватимуться різнопланові заходи.

О 10-й годині ранку на Хрещатику стартують святкові розваги. Заплановано проведення інтерактивних ігор для різних вікових категорій: ігровий майданчик для дітей «Що ти знаєш про Україну?», ігровий майданчик для дітей та батьків «Цікавинки про Україну», сімейний ігровий майданчик з фольклорною тематикою «Грай-намисто України», інтерактивний майданчик для школярів - скаутське містечко, шоу вуличних театрів, майданчик українського караоке.

Для активної молоді працюватиме сценічний майданчик «U-20» (under 20 (до 20-ти років) та Ukraine 20) з різноманітними спортивними заходами: міні-футбол, стрітбол, показові виступи з брейкдансу. Поряд працюватиме скейтпарк та майданчик з екстремальних видів спорту. У всіх цих заходах зможе взяти участь будь-яка аматорська команда. Реєстрація учасників – біля центральної сцени денних заходів (вул. Хрещатик, 36).

На центральній сцені денних заходів о 10-й годині розпочнеться концертна програма дитячих колективів – лауреатів престижних дитячих фестивалів «Діти незалежної країни» (братимуть участь понад 200 дітей з усіх куточків України). Також тут відбудуться фінал Всеукраїнського конкурсу «Студентська красуня», церемонія нагородження переможців спортивних ігор та виступи молодіжних гуртів: «Время и Стекло», «Неділя», «Астарта», «На Відміну Від», «Роял Бойз» та ін. Ведучі денної сцени – Олександр ПЕДАН та ЕРІКА.

Тут же, на Хрещатику, відбуватимуться презентаційні заходи «Євро-2012», де можна буде не лише побачити макети та фото найкращих стадіонів України, але й виграти квитки на НСК «Олімпійський».

Спеціально до ювілею незалежності нашої держави на Хрещатику буде збудована стіна висотою 3 м і довжиною 70 м, на якій 20 команд графіті-художників з різних міст України створять вуличну виставку графіті на тематику 20-річчя Незалежності України. Також у місцях святкування працюватимуть майстри фейс-арту, які професійно розфарбовуватимуть святковою символікою обличчя всіх охочих.

Для любителів фольклорного мистецтва на Софійській площі буде встановлено сцену «Фолк мюзік», на якій виступатимуть кращі народні колективи – учасники проекту «Фолк мюзік» на Першому Національному каналі телебачення.

А на Михайлівській площі буде презентовано концерт кращих українських хорів. Початок цих заходів о 10.30.

О 16.30 на головній сцені свята – на Майдані Незалежності – розпочнеться шоу кращих військових духових оркестрів. Загалом у програмі духових оркестрів візьмуть участь понад 500 військових музикантів.

О 18-й годині на Майдані стартує святковий музичний марафон, у якому візьмуть участь 20 популярних українських виконавців: Софія РОТАРУ, РУСЛАНА, Тіна КАРОЛЬ, Потап і Настя, «Танок на Майдані Конго», ДЖАМАЛА, «Мед Хедс», «Брати Карамазови», «Друга Ріка», ГАЙТАНА, ЕРІКА, Олександр КРИВОШАПКО, Маша СОБКО, Володимир КВАСНИЦЯ, Антоніна МАТВІЄНКО, Володимир ТКАЧЕНКО, Катерина БУЖИНСЬКА, АЛЬОША, Настя ПРИХОДЬКО, Злата ОГНЄВІЧ. У шоу-програмі візьме участь команда-переможець проекту «Майдан’s» з м. Кіровоград у складі 500 танцюристів. Проведуть концерт Юрій КОТ та Ганна ГОМОНАЙ.

Цього дня на Майдані Незалежності працюватиме рекордна кількість високоякісних світлодіодних екранів в Україні – понад 1000 кв. м., 4 сцени, 10 тематичних ігрових локацій, понад 2500 учасників святкових програм з 25 областей, підкреслюється в повідомленні.

Завершиться свято грандіозним феєрверком.

Акредитація проводиться за телефоном: 093 052 41 79.