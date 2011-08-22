У МВС кажуть, що зносити намети під Печерським судом їх поки не просили

Державна виконавча служба України не зверталася до міліції щодо надання допомоги у демонтажі наметового містечка біля Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ.

«У нас є постанова адміністративного суду Києва про заборону діяльності цього масового заходу у формі акції протесту, але на сьогодні Державна виконавча служба не зверталася до органів МВС щодо надання допомоги в ліквідації діяльності наметового містечка», - сказав він.

А.ЛАЗАРЄВ зазначив, що на сьогодні біля Печерського суду тривають акції протесту у зв’язку із судовим процесом над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

За його словами, іноді біля суду виникають конфліктні ситуації між прихильниками і противниками Ю.ТИМОШЕНКО, але загрози громадському порядку вони не становлять.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО і закликала киян, мешканців інших областей України щодня долучатися до мітингу біля Печерського районного суду на Хрещатику. Там встановлено намети з табличками громадських приймалень опозиційних народних депутатів.

У ніч на 7 серпня Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про заборону масових акцій біля Печерського суду.

Разом з тим у партії "Батьківщина" заявили, що це рішення призупинено і на нього подано апеляцію.

Також біля суду вставлено намети Всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України», активісти якої виступають проти Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрія ОДАРЧЕНКА, станом на 20 серпня в акції на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО брали участь близько 300 прихильників екс-прем’єра, у сусідній акції їхніх опонентів, організованій "Загальновоїнською спілкою України", - близько 130 осіб.