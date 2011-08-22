Ляшко каже, що у Вінниці на нього напав «базарний рекетир»

Сьогодні, 22 серпня, у Вінниці на Привокзальному базарі старший контролер базару напав на народного депутата України, лідера Радикальної партії Олега ЛЯШКА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Радикальної партії.

За їх даними, контролер силою намагався зашкодити О.ЛЯШКУ та його однодумцям пройти рядами ринку, щоб поспілкуватися з простими людьми.

«Незважаючи на завдані тілесні ушкодження, Олег ЛЯШКО не припиняв працювати. Десятки вінничан, свідків зухвалого бандитського нападу, кинулися захищати ЛЯШКА», - інформує прес-служба.

У свою чергу О.ЛЯШКО заявив, що "цей замах на мене здійснено за вказівкою злочинної влади, яка нас боїться, бо базарний рекетир, який підняв на мене руку, аргументував свою поведінку тим, що ринок приватний».

«Отак власники базарів, які обдирають торгівців високими цінами за місце, перешкоджають патріотам своєї Вітчизни. Але жоден спротив не зупинить мене та інших людей, які хочуть радикально змінити ситуацію й підняти Україну з колін", - сказав О.ЛЯШКО.