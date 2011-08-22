Тимошенко помітила в матеріалах своєї справи «фальшиві папери»

Захист екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО виявив невідповідність у матеріалах справи, які зачитуються суддею Родіоном КІРЄЄВИМ, та фотокопіями, які були надані захисту.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вас не насторожує, що ваш документ має приписи, які не відповідають тим, які є у нас? Вас як суддю має це хоча трошечки хвилювати, звідки після передачі матеріалів справи до суду на них з`явилися помітки. Це говорить про факт фальсифікації", - заявила на засіданні суду Ю.ТИМОШЕНКО після оголошення суддею Р.КІРЄЄВИМ одного з письмових доказів у справі.

Ю.ТИМОШЕНКО попросила суддю надати цей документ для ознайомлення стороні захисту, але суддя відповів, що всі клопотання та звернення сторони захисту будуть розглядатися після дослідження доказів у справі.

"Це безпрецедентні порушення, які несумісні з нормальним розглядом справи", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.