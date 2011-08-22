Чи довіряють українці політикам (опитування)

Президенту України Віктору Януковичу довіряють, або “швидше довіряють” 25,6% українців, не довіряють (повністю або частково) - 66%. Лідеру найбільшої опозиційної партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко повністю або частково довіряють 22,1%, не довіряють, або швидше не довіряють 69,5% опитаних.

Такі дані " щомісячного загальнонаціонального моніторингового соціологічного дослідження "УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ" оприлюднив центр соціальних і маркетингових досліджень "СОЦИС.

Згідно отриманих соціологами результатів, рейтинг довіри/недовіри спікера ВР Володимира Литвина складає 14,0% до 77,0%. Голови уряду Миколи Азарова - 17,7% та 74,9% відповідно. Арсенію Яценюку – Лідеру партії «Фронт Змін» повністю або частково довіряють 25,8%, не довіряють - 63,3%. Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тигіпко отримав результат 17,3% проти 73,6%.

Дослідження було проведене з 3 по 16 серпня по усій території України методом особистого інтерв`ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів - квотна вибірка (за ознаками віку і статі). Всього були опитані 2004 респондентів у віці від 18 років і старше вибірка репрезентативна в цілому для України за показниками віку, статі і розміру населеного пункту.