Герман: я б провела футбольний матч «опозиція і влада»

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН хотіла б організувати до Дня Незалежності України футбольний матч між представниками опозиції та влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я би зробила футбольний матч «опозиція і влада». Я думаю, що це було б цікаво. Принаймні, там був би шанс на справедливий суд», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона висловила думку, що треба трохи з гумором ставитися до офіційних заходів до 20-ї річниці Незалежності України.