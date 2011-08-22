Герман: я б провела футбольний матч «опозиція і влада»
17:48, 22 серпня 2011Політика
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Там був би шанс на справедливий суд
Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН хотіла б організувати до Дня Незалежності України футбольний матч між представниками опозиції та влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.
«Я би зробила футбольний матч «опозиція і влада». Я думаю, що це було б цікаво. Принаймні, там був би шанс на справедливий суд», - сказала Г.ГЕРМАН.
Вона висловила думку, що треба трохи з гумором ставитися до офіційних заходів до 20-ї річниці Незалежності України.
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