Янукович пролив «зоряний дощ» - Могильов став генерал-полковником

Лише в МВС - 16 генеральських звань

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальне звання генерал-полковника міліції генерал-лейтенанту міліції міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ. Відповідний указ (№ 861/2011) розміщено на офіційному сайті Президента. Цим же указом В.ЯНУКОВИЧ присвоїв ще 16 генеральських звань співробітникам МВС. Іншим указом Президента військове звання генерал-полковника присвоєно генерал-лейтенанту командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію ОНИЩЕНКУ. Також цим же указом присвоєно військове звання віце-адмірала контр-адміралу начальнику штабу – першому заступнику командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Юрію ІЛЬЇНУ. Начальнику Управління державної охорони генерал-майору Ігорю КАЛІНІНУ присвоєно військове звання генерал-лейтенанта. Заступнику начальника УДО – директору Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління держохорони України полковнику Станіславу ШАПОРТОВУ присвоєно звання генерал-майора.

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