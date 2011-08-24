МЗС: Росія відмовляється віддавати маяки в Криму

У МЗС України вважають, що питання щодо використання об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) безпеки мореплавства у Чорному та Азовському морях має вирішуватися шляхом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Це питання треба вирішувати шляхом переговорів», - сказав він.

О.ВОЛОШИН зазначив, що російська сторона відмовляється від виконання рішень українського суду, посилаючись на їхню невідповідність регламенту вирішення спірних питань, передбаченого базовими угодами по Чорноморському флоту РФ.

За словами О.ВОЛОШИНА, позиція МЗС України щодо цієї проблеми полягає у тому, що питання використання об’єктів НГЗ, які розміщуються на території Криму, має вирішуватися чітко у відповідності до положень базових угод по ЧФ РФ і законодавства України шляхом укладення угоди про використання сторонами системи навігаційно-гідрогафічного забезпечення безпеки мореплавства у Чорному та Азовському морях.

Як сказав О.ВОЛОШИН, питання підготовки згаданої угоди було розглянуто на засіданні відповідної українсько-російської робочої групи у червні цього року, де сторони домовилися обговорити свої пропозиції стосовно використання об’єктів НГЗ у ході наступного засідання робочої групи у вересні-жовтні цього року.

О.ВОЛОШИН запевнив, що у ході переговорів українська сторона докладе зусиль, щоб вирішити це питання без зайвої політизації, але з цілковитим дотриманням національних інтересів України.

«Ми не хочемо перетворювати питання маяків, як це було у попередні роки, у конфліктну ситуацію в Криму», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він додав, що в МЗС України негативно ставляться до спроб представників громадських організацій проникати на режимні об’єкти.