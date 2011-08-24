Через Януковича перекрили центр столиці

З метою гарантування безпеки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який сьогодні о 10.00 та о 10.30 в центрі Києва покладатиме квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, перекрито рух транспорту та пішоходів у парку імені Т.Шевченка та по вулицях навколо пам’ятників.

Як передає кореспондент УНІАН, працівниками міліції та бійцями внутрішніх військ МВС України перекрито рух по бульвару Ь.Шевченка, вулицях Володимирська, Льва Толстого, Терещенківська.

Біля парку Т.Шевченка, де сьогодні об 11.00 заплановано проведення мітингу опозиції, припарковано автобуси з військовослужбовцями ВВ, пожежний автомобіль.