Учасники АвтоМайдану збираються під Лук‘янівське СІЗО

У Києві розпочалася акція прихильників опозиції АвтоМайдан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України від «БЮТ-Батьківщини», голови Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Перед стартом АвтоМайдану Н.КОРОЛЕВСЬКА привітала усіх українців з Днем Незалежності України. «Нам сьогодні - 20 років! Вже 20 років ми живемо у своїй рідній улюбленій країні. До цього рубежу ми прийшли з різними результатами: перемогами і поразками, зльотами, падіннями і боротьбою з владою. Головним надбанням цих 20-ти років стали ми з вами - незалежні, самостійні, відповідальні і зрілі люди, незалежно від тих, хто намагається нами керувати, від наших політичних уподобань, від віку, соціального статусу або місцеперебування», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

О 10.00 до центру Києва рушили чотири колони учасників АвтоМайдану. Про це повідомив Андрій ПАНАЕТОВ, начальник штабу Всеукраїнської громадської акції «Вперед».

«До АвтоМайдану вже приєдналися тисячі наших однодумців. Ми упевнені, що багато хто долучиться до нас у ході заходу. Зараз ми прямуємо до пам`ятника Т. Г. Шевченку, де свою акцію проводить Комітет опору диктатурі. Також ми підтримаємо і мітинг «Батьківщини молодої» біля Лук‘янівського СІЗО і проведемо свій мітинг, де обов`язково затвердимо резолюцію АвтоМайдану», - повідомив А.ПАНАЕТОВ.

«Сьогодні ми обов`язково приїдемо під Лук‘янівський СІЗО, де разом з «Батьківщиною молодою» пов`яжемо жовто-блакитні стрічки на знак нашої підтримки лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО. Я зроблю усе можливе, щоб передати їй оберіг із Сорочинців», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ще навесні ми провели наймасовіший і найпотужніший мітинг цього року. Нам вдалося з вами зібрати таку кількість прихильників. Але я упевнена, що сьогодні ми поліпшимо наш результат, і АвтоМайдан здивує усіх своєю масштабністю і згуртованістю», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона додала, що до акції приєднаються лідер «Батьківщини молодої» Євген СУСЛОВ і народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО.