Учасникам мітингу опозиції оголосили, що ходу заборонено

Державні виконавці зачитали організаторам мітингу опозиції біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві рішення Окружний адміністративний суд столиці про заборону пішої ходи центром міста.

Як передає кореспондент УНІАН, державні виконавці у супроводі кількох співробітників міліції пройшли скрізь натовп і біля пам’ятника й пред’явили організаторам акції документ, в якому зазначається, що згідно з рішенням суду учасникам заходу забороняється проводити пішу ходу центральними вулицями Києва, зокрема Володимирською, Софійською, Михайлівською, іншими.

Водночас, за деякою інформацією у документі, також міститься заборона на проведення мітингу опозиції біля пам’ятника Т.Шевченку після 11.00.

Народний депутат України Володимир БОНДАРЕНКО поінформував журналістів, що з незрозумілих причин у парку Шевченка та у прилеглих о нього будинках відключено електроенергію. Він припустив, що це зроблено для того, щоб учасники заходу не мали можливості підключити звукотраслюючу техніку, яка наразі живиться від пересувних генераторів.

«Такого не було навіть при КУЧМІ», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував сьогодні провести мітинг пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Однак учора, 23 серпня, Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку, заборонивши таким чином масові заходи на інших центральних площах та вулицях столиці.

Сьогодні перед початком мітингу перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що представники та прихильники опозиції після мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку мають намір йти на вулицю Банкової до Адміністрації Президента України.

«Якщо нас не пускають на Михайлівську, то підемо на Банкову», - сказав він.