«Беркут» перекриває вулиці навколо місця мітингу опозиції

Працівники спецпідрозділу «Беркут» почали перекривати прилеглі до парку Шевченка вулиці, де наразі відбувається мирний мітинг опозиційних політичних сил.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

У партії вважають, що таким чином міліція хоче перешкодити прихильникам опозиції здійснити ходу центральними вулицями міста.

На вулицю Володимирську, якою можна потрапити до центру міста, пройти дуже складно, оскільки міліціонери вишикувались у чотири ряди.

Практично всі прилеглі вулиці заповненні автобусами з працівниками спецпідрозділів.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував сьогодні провести мітинг пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Однак учора, 23 серпня, Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку, заборонивши таким чином масові заходи на інших центральних площах та вулицях столиці.

Сьогодні перед початком мітингу перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що представники та прихильники опозиції після мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку мають намір йти на вулицю Банкової до Адміністрації Президента України.

Пізніше на мітинг прийшли державні виконавці, які зачитали рішення Окружного адміністративного суду столиці про заборону пішої ходи центром міста.