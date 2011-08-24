Турчинов шикує людей у колону

Учасники мітингу опозиції, який пройшов біля пам’ятника Шевченку в Києві, шикуються в колону для пішої ходи центральними вулицями Києва до Адміністрації Президента з метою передачі главі держави резолюції, яку було затверджено учасниками заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до учасників мітингу перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ закликав їх вишикуватися і організовано мирною ходою рушити колоною на чолі з народними депутатами до вулиці Банкової.

Слід зазначити, що на даний час вулиця Володимирська біля центрального Будинку вчителя перегороджена металевими парканами, біля яких щільно у три ряди стоять працівники міліції.