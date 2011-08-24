Під Лук’янівським СІЗО від влади вимагали відпустити Тимошенко

Тисячі учасників опозиційної акції АвтоМайдан взяли участь у мітингу біля Лук’янівського СІЗО на підтримку лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі одного з організаторів акції, народного депутата від «БЮТ-Батьківщини», голови Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«У День Незалежності нашої країни ми зібралися біля СІЗО, щоб підтримати лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО. Ми стоїмо тут, щоб сказати своє рішуче «ні» свавіллю влади, яка святкує День Незалежності репресіями проти політичних опонентів. І посадкою за грати політичного конкурента. Ми вимагаємо від влади припинити ганебну практику політичних переслідувань і звільнити з-під арешту Юлію ТИМОШЕНКО», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, Україні сьогодні необхідно об`єднати всі зусилля в боротьбі за справедливість і закон, оскільки арешт Ю.ТИМОШЕНКО – це виклик влади кожному громадянину України.

«На знак протесту проти репресій і незаконного арешту лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО ми прикрасили стіну Лук’янівського СІЗО синьо-жовтими стрічками. Ми обіцяємо, що дійдемо до кінця й відновимо справедливість. Ми беремо на себе відповідальність за майбутнє країни», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під арештом у Лук’янівському СІЗО з 5 серпня. До цього вона перебувала під підпискою про невиїзд.

Екс-прем`єра звинувачують у перевищенні повноважень при підписанні в 2009 році газових угод із Росією.