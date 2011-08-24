Учасників акції, що «просочилися», міліція відрізала від Хрещатика

Після закликів організаторів опозиційної акції у парку Шевченка до мітингувальників вирушати на Майдан Незалежності різними шляхами, учасники мітингу поступово почали рухатись від вулиці Володимирської і парку Шевченка вниз, у бік вулиці Хрещатик.

Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на те, що на перетині бульвару Шевченка та вулиці Терещенківської прохід був майже повністю перекритий кордоном міліції, мітингувальники вузькою колоною тротуаром з лівого боку бульвару Шевченка поступово спускаються вниз в бік Бессарабської площі і потім рухаються вулицею Хрещатик.

У даний час частина учасників опозиційної акції вже дійшла до Хрещатика, однак на перехресті Хрещатика та вулиці Хмельницького міліція знову встановила кордон і не дозволяє людям проїжджою частиною, яка сьогодні відкрита для проходу, рухатись в бік Майдану Незалежності.

Кількість працівників міліції на кордоні збільшується. Також на перехрестя Хрещатика та вулиці Б.Хмельницького прибули додаткові автобуси з працівниками міліції.