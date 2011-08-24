На Майдані збираються прихильники опозиційних партій

На Майдані Незалежності збирають прихильники опозиційних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент на Майдані Незалежності вже зібралося близько двох сотень прихильників опозиції. Вони тримають в руках державні прапори України, партійні прапори «Батьківщини» та деяких інших опозиційних партій.

Час від часу мітингувальники скандують «Ганьба» та «Банду геть».

Разом з тим на Майдані йдуть приготування до організованого київською владою концерту з нагоди Дня Незалежності, зокрема, час від часу на Майдані Незалежності на встановленій сцені перевіряють музичну апаратуру перед запланованим концертом.

Водночас вздовж вулиці Хрещатик влада організувала різні розважальні заходи, зокрема перед будівлею мерії проходить конкурс краси, конкурс танцюристів, та художників графіті.

Також вздовж вулиці встановлені кіоски з продажу харчових продуктів та напоїв.

Буквально в декількох метрах від цих наметів, а також імпровізованих баскетбольних майданчиків, на розі вулиці Богдана Хмельницького, міліція встановила кордон з бійців «Беркуту».