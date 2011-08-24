На сусідніх з Майданом стоїть близько 50 автобусів з «Беркутом»

У Києві, на сусідніх з Майданом Незалежності вулицях, стоїть близько 50 автобусів з бійцями внутрішніх військ МВС та спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, автобуси припарковані на узбіччі проїжджої частини вулиць Михайлівська, Трьохсвятительська, Інститутська.

Раніше представники Комітету опору диктатурі закликали прихильників опозиції пройти на 17.00 на Майдан Незалежності, щоб продовжити мітинг, який відбувся сьогодні у парку імені Тараса Шевченка.

Водночас програмою святкових заходів передбачено, що сьогодні о 18.00 на Майдані має відбудеться концерт з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Наразі на Майдані Незалежності вже перебуває кілька сотень прихильників опозиції, які тримають державні прапори та прапори деяких політичних партій, що входять до складу Комітету опору диктатурі.

Напередодні суд заборонив опозиції проводити масові акції у будь-яких місцях Києва, крім парку імені Тараса Шевченка.