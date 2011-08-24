Тимошенко грозиться, що через 5 років у в’язниці сидітимуть її вороги

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в наступну ювілейну дату Незалежності України в тюрмах будуть сидіти не політв’язні, а справжні злочинці.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у своїх «20 тезах на 20 років», оприлюднених сьогодні на її офіційному сайті.

«Так склалося, що на державні ювілеї влада мене закриває. То КУЧМА, то ЯНУКОВИЧ. У рік десятилітнього ювілею Незалежності – в Лук’янівку, на 20-ть – в Лук’янівку... На 25-річний ювілей цю тенденцію буде змінено! У в’язниці сидітимуть не політичні, а справжні злочинці. Сьогодні ми їх знаємо поіменно», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважує, що незважаючи на своє перебування у СІЗО, вона знаходиться з людьми. «В мене також є святкова жовто-блакитна стрічка на сьогодні. Мені передали потай. Я з Вами сьогодні... Хоча й тут...», - пише вона. Ю.ТИМОШЕНКО вітає усіх зі святом. «Дорогі мої!!! Це – наше СВЯТО!!! Ми витримаємо, ми переможемо!!! Я обіцяю!!! Я знаю...», - переконана колишній прем’єр.

Серед іншого, вона розмірковує і про сьогоднішнє свято.

«З машини (автозаку) чути людей, чути вулицю. Це початок нового старту боротьби за справжню свободу країни. Переконана, що цього разу – успішного!», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції переконана, що влада скасувала парад до 20-річчя Незалежності не через економію коштів, а тому що підсвідомо боїться України, боїться реальної незалежності. «Для них парад Незалежної 20-річної держави – це парад їхніх особистих страхів і комплексів. Вони відчувають, що ця країна з її великою історією і справжнім духом свободи колись викине їх на смітник», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважує, що на 10 років незалежності вона думала, що на 20-ть все буде добре. Україна утвердиться як незалежна держава, буде в європейській родині. «Але сьогодні Україна в ще більшій небезпеці... Вона вже доросла... Але зараз, як ніколи, потребує нашого захисту», - вважає лідер опозиції.

Водночас, вона бачить у цій ситуації і позитиви: «демократичні опозиційні сили України об’єдналися. І я рада цьому. На жаль, демократи в Україні об’єднуються лише тоді, коли погано. Але нічого, я впевнена, що ми навчимося об’єднуватися і навколо успіхів, навколо перемог».

Вона пригадує слова учасника французького Руху опору Жан-Поля Сартра, який уже після війни сказав: "Ніколи ми не були настільки вільними, як під час окупації". На її переконання, це правильні слова. «У нас теж окупація – окупація країни можновладною ордою, яка не любить цю країну, не розуміє і не поважає її. І ми також вільні сьогодні. Вільні в тюрмах, у камерах і в палатках... Справжню волю і свободу неможливо заарештувати», - вважає лідер опозиції.

У своїх тезах, Ю.ТИМОШЕНКО пише й про особисті речі. Зокрема, про те, що сумує за Твіттером, про те, що колись її запитували: "Чи не хочеться відпочити від політики і просто пройтися, прогулятися, наприклад, вечірнім Хрещатиком?". Тепер, пише Ю.ТИМОШЕНКО, вона цим Хрещатиком уже так нагулялася... «І вечірнім, і ранковим... Правда, без політики не обійшлося», - зауважує лідер БЮТ.

«Ліна КОСТЕНКО і Оксана ПАХЛЬОВСЬКА побажали мені мати в якості сувеніру уламок Лук’янівської в’язниці... Це хороша ідея. Буду збирати. Уламок Лук’янівки, уламок Межигір’я...», - також пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Згадує вона й про розмови, що її намагаються отруїти в СІЗО: «ніякою щурячою отрутою мене не труять, то якісь легенди... Криси (щури) тут ходять доволі вільно. Знаючи українську політику, можу сказати: далеко не найгірші тварини!».

«На Лук’янівці також є птахи, вони співають вранці... Не знаю, якого виду... Вони не в клітках. Арешт не позбавляє і мене свободи, як це не дивно», - підкреслює в одній з тез Ю.ТИМОШЕНКО.