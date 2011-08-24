У центрі Києва розпочався святковий концерт

На Майдані Незалежності у Києві розпочався святковий концерт з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, який відкрив оркестр Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас на Майдані близько 200 прихильників опозиції продовжують проводити мітинг. Вони стоять в оточенні близько 30 бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» і практично спілкуються один з одним, оскільки почути промовців неможливо через виступ оркестру. Представники опозиції тримають державні прапори, прапори партії «Батьківщина», Конгресу українських націоналістів, партій «Реформи і порядок», «Народна Самооборона». Також учасники заходу тримають плакати з написами: «Юля, ми з тобою!», «Президенту - імпічмент».