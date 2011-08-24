Донецька опозиція: жоден суд не може заборонити свято

Сьогодні в Донецьку біля пам`ятника Т.Шевченку мітингувальники, які представляють різні політичні й громадські сили, що входять до обласного Комітету опору диктатурі, заявили, що ніякий суд не може їм заборонити святкувати День Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, колона з майже 300 учасників святкового маршу, дійшовши з великим розгорненим національним прапором України від площі ім. Леніна до пам`ятника Кобзареві, перш за все, поклала корзину з жовто-блакитними квітами до підніжжя пам`ятника.

Потім священнослужителі, які представляють православну церкву Київського патріархату і Греко-католицьку церкву, відслужили молебень за Україну.

Учасники свята тримали в руках численні державні прапори, а також прапори тих партій і організацій, які вони представляють: «Народний Рух України», «Фронт Змін», «Батьківщина», «Свобода», «Партія захисників Вітчизни», «БЮТ», «Громадянська позиція», організація «Просвіта».

У своєму виступі перед присутніми заступник голови Донецької облорганізації ВО «Просвіта» Марія ОЛІЙНИК розповіла, що «нас судив сьогодні наш суд цілу ніч, і ухвалу про заборону будь-яких масових заходів у Донецьку виніс о 4 ранку, а озвучив по телефону о 6 ранку», тобто, засідання тривало 12 годин..

«О 6 годині ранку мені зателефонували й зачитали рішення суду. Це ноу-хау, я такого не знаю, щоб по телефону зачитували. Я поклала трубку», - сказала М.ОЛІЙНИК. Вона підкреслила, що не може пояснити, чому Донецька міськрада в терміновому порядку подала до суду на тих, хто в День Незалежності України хотів провести з 10.30 до 14.00 нетривалий святковий марш вулицями Донецька, мітинг біля пам`ятника Шевченку й святковий концерт.

М.ОЛІЙНИК розповіла, що практично вночі суд «скасував весь Кодекс адміністративного судочинства в країні на догоду міській владі, а коли одна з учасниць суду від «Просвіти» Євгенія РАТНІКОВА сказала про це судді, він виніс їй попередження, а потім викликав бійців «Грифона» в бронежилетах із палицями, щоб її забрати й відправити до СІЗО».

М.ОЛІЙНИК зазначила, що завдяки щасливому випадку Є.РАТНІКОВА встигла вийти з суду на момент прибуття бійців. «О 2.30 ночі, ми з Є.РАТНІКОВОЮ написали судді, що вже настало державне свято, а суд у державне свято не працює, і вийшли з суду. Коли ж ми виходили з суду, до будівлі під`їхав автозак із бійцями «Грифона», - розповіла мітингувальникам про події минулої ночі М.ОЛІЙНИК.

Але при цьому вона підкреслила: «Донецька земля – це козацька земля, це українська земля й ніхто нам ніколи не заборонить святкувати державне свято, ніякий суд! У суді сьогодні - прихвосні нашої влади, яка повністю в руках Партії регіонів».

Ці слова підтримала в своєму виступі й заступник голови Донецької облорганізації ВО «Батьківщина» Тетяна ПАВЛЮК.

«Неможливо людині заборонити дихати, жити, радіти життю, святкувати свої День народження, День народження своєї країни. Дуже складно сьогодні зрозуміти логіку суду в Донецьку, який фактично забороняє святкувати національне свято. Шкода мені їх. Це рішення ганьбить Донецьку область», - сказала Т.ПАВЛЮК. При цьому вона привітала й місцеву владу зі святом, а також закликала їх 24 серпня бути тут, поряд із людьми, а не проводити офіційні заходи напередодні.

«Я хочу привітати й нашу владу з сьогоднішнім великим святом. У таку дату вони повинні поряд із нами тут стояти і святкувати сьогодні, 24 серпня, а не 23, або 22 серпня, незважаючи на те, що у них сьогодні вихідний», - сказала Т.ПАВЛЮК, запевнивши мітингувальників, що «ми все одно скоро житимемо в демократичній державі».

Помічник народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА Сергій ЧИРІН додав: «Ми сьогодні стоїмо тут, щоб показати, що буде по-іншому, і дуже скоро буде по-іншому. Вже ведуться розмови, хай і без закликів, але люди знають, що таке камінь, що таке вила, люди знають, що таке жорстке слово».

Олександр ГЕВЕЛЬОВ, який представляє партію «Громадянська позиція», заявив, що сьогодні в країні «до влади прийшла відкрито антиукраїнська команда, команда олігархів і кримінального авторитету ...вони пробують почати з нашого Донецького регіону, який для них є малою батьківщиною, і створити свою маленьку Білорусь зі своїм форматом демократії». Він закликав до єдності всі демократичні сили й ще раз привітав зі святом всю країну.

Мітинг завершився гімном України.